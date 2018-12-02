مصادر: إصابة 48 من الشرطة الفرنسية خلال مواجهات مع محتجين بمدينة تولوز

الخليج 365 ـ متابعات

أكدت وسائل إعلام فرنسية إصابة 48 من الشرطة على خلفية استمرار احتجاجات "السترات الصفراء" في مدينة تولوز اليوم الأحد، 02 كانون الأول، 2018.

وأضافت أن الاحتجاجات في المدينة مازالت مستمرة حتى اللحظة، في حين شهدت انحسارا في بعض المدن.

وألغت السلطات الفرنسية، اليوم، مسيرة احتفالات عيد الميلاد في مدينة أفينيون على خلفية مظاهرات السترات الصفراء.

وأسفرت المواجهات بين الشرطة ومحتجين على ارتفاع أسعار الوقود عن إصابة نحو 133 من الجانبين.

واعتقلت الشرطة الفرنسية أكثر من 400 من المتظاهرين في باريس ومدن أخرى يوم أمس.