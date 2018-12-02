"مستقبل وطن" يُنظم قوافل طبية مجانية لأهالي الوادي الجديد

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، قوافل طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين بجوار مركز شباب باريس، وقرية الشيخ والي بمركز الداخلة، وبجوار مكتبة مصر العامة بمدينة الخارجة. يأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر.

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