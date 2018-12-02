شكرا لقرائتكم مبارك يتغيب عن الشهادة بمحاكمة مرسي ومحاميه يوضح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تغيب الرئيس المصري الأسبق #حسني_مبارك، اليوم الأحد، عن حضور جلسة القضية المعروفة إعلاميا باقتحام السجون التي يحاكم فيها الرئيس المعزول #محمد_مرسي وعدد من قيادات جماعة #الإخوان.

وكشف فريد الديب محامي مبارك، أن سبب تغيب موكله يرجع لكونه مازال عسكريا، ولا يجب إعلانه لحضور المحاكمة أو الإدلاء بشهادته دون موافقة القوات المسلحة.

وقال الديب إن موكله لا يزال فريق طيار بالقوات الجوية، وإذا رغبت المحكمة استدعاءه للشهادة يجب عليها مخاطبة الجيش وإعلانه بواسطة القضاء العسكري، مطالبا بتصحيح الإعلان واستدعاء مبارك بصفته العسكرية وليس المدنية.

وأضاف الديب أن القانون رقم 35 لسنة 1979 نص على أن الإعلانات القضائية التي توجه العسكريين لا تكون عبر محال إقامتهم، وإنما يتم توجيهها بواسطة القضاء العسكري، مقدما للمحكمة صورة من قرار الرئيس الراحل أنور السادات بشأن تكريم قادة حرب أكتوبر.

من جانبها، ذكرت النيابة أنها أخطرت رسميا من قطاع الأمن الوطني بأن مبارك مدني ولا يتمتع بأي صفة عسكرية، ولذلك جرى إعلانه كمدني وليس عسكريا.

وكانت المحكمة قد طلبت شهادة حسني مبارك في قضية اقتحام السجون التي يعاد فيها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 من جماعة الإخوان.

وسبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة عام 2015 بالإعدام شنقاً ضد الرئيس المعزول مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، وعدد من قيادات الجماعة. وألغت محكمة النقض تلك الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم من جديد.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات باقتحام الحدود الشرقية لمصر وقتل عدد من الضباط والجنود بالسجون خلال عملية اقتحامها لتهريب قياداتهم أثناء ثورة يناير 2011، وذلك بالاشتراك والمساعدة مع عناصر من حزب الله وحركة حماس والحرس الثوري الإيراني.