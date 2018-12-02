دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي ابنة الرئيس الأمريكي ترامب تواعد هذا الشاب ذو الأصول العربية

أفادت تقارير صحفية أمريكية، أن تيفاني ابنة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، تواعد شابًا أمريكيًا ذو أصول لبنانية يُدعى مايكل بولس.

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وأشار الموقع الإلكتروني لصحيفة "Page Six" الأمريكية، إلى أن تيفاني ابنة دونالد ترامب من زوجته السابقة مارلا مابلز، على علاقة بمايكل بولس نجل رجل الأعمال اللبناني مسعد بولس الذي تقدر استثماراته بمليارات الدولارات في مجالات متنوعة منها: السيارات والمعدات والتجزئة والبناء.

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ونوهت الصحيفة الأمريكية إلى أن تفاني تعرفت على الشاب الذي يدرس في لندن خلال الإجازة الصيفية السنة الماضية؛ حيث قدمت مايكل لعائلتها في عيد الشكر الماضي.المزيد:

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