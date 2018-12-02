شكرا لقرائتكم خبر عن النائب خالد مشهور يوجه التحية للحكومة لتوفير وظائف لذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بحرص حكومة الدكتور مصطفى مدبولى دمج ذوى الاحتياجات الخاصة داخل المجتمع من خلال القيام بتوفير عدد من فرص العمل لهذه الفئة مع توفير التأمين الاجتماعى والصحى لهم، فضلا عن الخدمات التدريبية والتأهيلية والرعاية بما يمكنهم من المشاركة بفعالية مع باقى أفراد المجتمع.

وقال مشهور، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، إن ذوى الاحتياجات الخاصة جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع، ولديهم طاقات و قدرات على البذل والعطاء يتحتم على الدولة أن تستغلها أفضل استغلال، وتقدم كل الرعاية والحماية والاهتمام باعتبارها فئة قادرة على الإنتاج ولديهم من الإرادة والتحدى ما يدفعهم للعمل، مطالبا بالمزيد من الإجراءات التنفيذية الفعالة لتيسير وتسهيل الحياة على ذوى القدرات الخاصة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى سوق العمل يتطلب تضافر وتكاتف كافة جهود الحكومة مع جهود منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، عن طريق حصر أعداد راغبى العمل منهم وتصنيف نوع الإعاقة الخاصة بهم، لتوفير فرصة عمل مناسبة لهم، وتوفير التدريبات اللازمة لهم على المهن والحرف التى تتلاءم وتتناسب مع قدراتهم الخاصة لإلحاقهم بالعمل عليها.

وشدد مشهور، على ضرورة توفير وظائف لذوى الاحتياجات الخاصة ضمن الوظائف التى تطرحها ملتقيات فى إطار نسبة الـ5%، وعمل ملتقيات توظيف خاصة بذوى الاحتياجات الخاصة فقط، لتوفير مهن تتناسب وإمكانياتهم وقدراتهم المختلفة.