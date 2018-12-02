شكرا لقرائتكم خبر عن سحر نصر للنواب:المجموعة الاقتصادية تعمل كفريق عمل واحد بقيادة رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، بجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار فىمصر، وهو ما أشارت إليه تقارير المؤسسات الدولية خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت الدكتورة سحر نصر، إن الوزارة حريصة على التنسيق مع لجنة العلاقات الخارجية فى ظل وجود الكثير من اتفاقيات التعاون الدولى، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدة على وجود تنسيق كامل بين الوزارة وكافة الوزارات خاصة المجموعة الاقتصادية التى تعمل كفريق عمل واحد بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت أن هناك تعاونا مع وزارة الإسكان فى مشروعات الصرف الصحى والاسكان الاجتماعى، وتعاون مع وزارة التربية والتعليم فى دعمالمدارس اليابانية، وتعاون مع وزارة الصحة فى دعم الوحدات الصحية، وأنه بالتعاون مع وزارة المالية استطاعت تفعيل التوقيع الألكترونى بمركزخدمات المستثمرين، والقيام بتسهيل إجراءات تأسيس الشركات لتنتهى فى ساعات قليلة بالمركز، مشيرة إلى أن ممثلين عن كافة الوزارات والجهات متواجدين فى مركز خدمات المستثمرين للتسهيل على المستثمر.

وذكرت الوزيرة، أن المؤسسات الدولية تساهم فى دعم القطاع الخاص من خلال الاستثمار فى مشروعات مثل مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان.



















































