بوروشينكو: على ألمانيا زيادة وجودها العسكري في منطقة البحر الأسود

أعلن الرئيس الأوكراني، بيترو بورشينكو أنه "يجب على ​ألمانيا​ زيادة وجودها العسكري ووجود الحلفاء في منطقة البحر الأسود". وأشار ​بوروشينكو​ في مقابلة مع الصحيفة الألمانية Funke Media Group إلى أن "زيادة الحلفاء في ألمانيا والحلفاء في البحر الأسود أمر ضروري لاحتواء ​روسيا​"، داعياً ​المجتمع الدولي​ إلى "تكثيف الضغط على روسيا"، وتعليق تنفيذ "التيار الشمالي-2"، وكذلك فرض عقوبات جديدة ضد روسيا".

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