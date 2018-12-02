خاتمي: العدو لجأ إلى شن الحرب الإقتصادیة لعجزه عن المواجهة العسكریة مع إيران

أكّد عضو الهيئة الرئاسیة لمجلس خبراء القیادة في ​إيران​ آیة الله ​السيد احمد خاتمي​، أنّ "العدو لجأ إلى شنّ الحرب الإقتصادیة لعجزه عن المواجهة العسكریة مع إيران".

ولفت في كلمة ألقاها أمام جمع من الباحثین في الشؤون العسكریة، إلى أنّ "إيران حصّنت نفسها عسكریًّا خلال الحرب المفروضة الّتي شنّها نظام الرئيس العراقي الراحل ​صدام حسين​"، مشدّدًا على أنّ "الشعب الإیراني متمسّك بالدفاع عن قیمه ومبادئه رغم المشاكل الإقتصادیة التي يواجهها، وقد جسّد ذلك خلال مسیراته الحماسیة بمناسبة انتصار الثورة الإسلامیة في 11 شباط، ویوم ​القدس​ العالمي، والانتخابات والیوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي".

ونوّه خاتمي إلى أنّ "الجیش وباقي القوات المسلحة الإيرانية تتمتّع بقاعدة شعبیة رصینة، في ضوء مواقفها المستدامة في الدفاع عن الشعب وحیاض الوطن".