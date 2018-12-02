العثور على جثة شاب قضى برصاصة بندقية صيدا في منزله في صيدا

عُثر على الشاب (ف ق) جثة هامدة في منزله عند تقاطع ايليا في ​مدينة صيدا​. وحضرت إلى المكان ​القوى الأمنية​ والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات بالحادثة، حيث تبين انه قضى برصاصة من بندقية صيد.

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