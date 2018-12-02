حزب الاتحاد: لوضع الأمور في مسارها الصحيح حفاظا على الاستقرار العام

رأى ​حزب الاتحاد​ في بيان ان "الأحداث التي شهدها ​لبنان​ خلال اليومين الماضيين هي نتاج واقع الانفلات والجنون السياسي الذي ينتجه هذا النظام والذي تتموضع القوى السياسية داخله والذي ينتج كل فترة الأزمات تلو الازمات ويدخل البلاد في توترات خانقة".

وأسف الحزب "لما نتج عن هذا الاحتقان من إراقة دماء ذكية وخسارة محمد ابو ذياب، واننا إذ نعزي عائلة الشهيد وعموم أهالي ​الجاهلية​ والجبل بهذا المصاب الجلل، ندعو كافة العقلاء للتدخل من أجل ضبط هذا الانفلات ووضع الأمور في مسارها الصحيح حفاظا على الاستقرار العام ومنعا من انزلاق الأحداث إلى متاهات خطيرة لا يدري أحد إلى أين تصل".

واعبتر انه "بدل بيانات المناصرة يقتضي أن يكون الخطاب السياسي عاقلا يحفظ دماء اللبنانيين لنرسي قاعدة حوار حقيقي يجنب البلاد اتون الفتن والانقسامات".