الكتيبة الإيطالية في "اليونيفيل" دشنت طريقا حيويا في بلدة كفرا

أشاد رئيس ​بلدية كفرا​ معن عبادي، خلال تدشين ​الكتيبة الإيطالية​ العاملة في إطار قوة ​الأمم المتحدة​ المؤقتة "​اليونيفيل​" في بلدة كفرا، طريقًا حيويًّا، بـ"الكتيبة الإيطالية ودورها الريادي في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في ​جنوب لبنان​".

وشكر قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال ديوداتو ابانيارا ومكتب التعاون المدني العسكري الإيطالي على "مساندتهم ودعمهم لأبناء ​الجنوب​ عمومًا ولأبنائنا خصوصًا"، منوّهًا بـ"المشاريع الخدماتية والإنمائية الّتي أنجزوها في المنطقة".

من ناحيته، أعرب راعي الحفل الجنرال آبانيارا عن سعادته لـ"تمثيل ​إيطاليا​ المموِّلة للمشروع الحيوي لفائدة أبناء المنطقة وتسهيل حركة المرور وتخفيف ضغط السير داخل بلدة كفرا".

مع افشارة إلى أنّ المشروع نُفّذ بالشراكة بين الكتيبة الإيطالية وبلدية كفرا بناءً على طلب من رئيس البلدية معن عبادي، نظرًا لأهمية الطريق الّذي يربط منطقة مأهولة في كفرا بالطريق الرئيسية وسيسمح الشكل الجديد، الّذي يبلغ طوله نحو 400 متر وبعرض خمسة أمتار، بتحسين ​السلامة المرورية​ والتخفيف من ضغط السير داخل البلدة.