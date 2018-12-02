الكتيبة الإيطالية في اليونيفيل وزعت مساعدات إنسانية في صور

قدمت ​الكتيبة الإيطالية​ العاملة في اطار قوة ​الأمم المتحدة​ المؤقتة "​اليونيفيل​" هبة أيطالية عبارة عن مساعدات إنسانية لفائدة مطرانية صور للروم الملكيين الكاثوليك ومطرانية الروم الأرثوذكس ولدار الإفتاء في صور ولكاريتاس فرع صور. وأشاد ​المطران ميخائيل أبرص​ بالدور الريادي للكتيبة الإيطالية في ​الجنوب​ و مساندتها للأهالي وللجمعيات و المؤسسات الإجتماعية ثم شكر الجنرال آبانيارا والعقيد جانناتزيو وجنود حفظ السلام الإيطاليين على المساعدات التي تصب أولاً واخيراً في خدمة الأهالي، مثمناً غالياً هذه الخطوة الكريمة التي تأتي في سياق الخدمات الكبيرة والمتنوعة التي يقدمها الإيطالييون لكافة أبناء المنطقة مشدداً على علاقات الصداقة التي تربطهم بالسكان المحليين.

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