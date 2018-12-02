البشير يحذر المواطنين من إخفاء السلاح

حذر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، يوم الأحد، المواطنين كافة الذين يخبئون السلاح بأنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية، مؤكداً استمرار الدولة في عملية جمع السلاح إلى نهاياتها تحقيقاً للغاية.
وخاطب الرئيس لقاءً جماهيرياً بمحلية عديلة بولاية شرق دارفور، وقال إن ما تشهده المحلية من أمن واستقرار وخدمات، نعمة تستوجب الشكر لله، ودعا المواطنين للمحافظة على الأمن والاستقرار.
وأشار إلى أن الصراع عطل التنمية بالمنطقة، مشيداً بجهود أبناء عديلة والإدارات الأهلية بتحقيق الأمن والاستقرار.
وأكد البشير بحسب شبكة الشروق – اهتمام الدولة بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية للمواطنين في المناطق الطرفية، وأشاد بحكومة الولاية، وحيا جهود القوات المسلحة والشرطة وقوات الدعم السريع في تحقيق الأمن والاستقرار الذي مهد للتنمية.
من جهته، حث والي الولاية أنس عمر، الفعاليات السياسية والمجتمعية بالولاية على إصلاح ذات البين وتعزيز قيم العدالة والحرية والمساواة، استجابة لأمر الدين والعرف والتقاليد والعادات الاجتماعية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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