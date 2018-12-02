محلية أم درمان خطة طموحة لإعادة تخطيط سوق أمدرمان

كشف المدير التنفيذي لمحلية أمدرمان ناجي بانقا عن خطة لإعادة تخطيط وتحديث سوق أمدرمان مع الإحتفاظ بخصوصيته وتاريخية بإعتباره قبلة للسواح ورافداً للاقتصاد الوطني فضلاً عن معالجة المظلات وتأمين التوصيلات الكهربائية. من جانبه أعلن مدير وحدة سوق امدرمان الادارية عبد المنعم محمد الماحي وقفتهم مع تجار السوق واضاف ان المرحلة المقبلة تعتبر مرحلة تجديد للسوق باستصحاب مشاكل التخطيط والاحتفاظ بتاريخ السوق. وقال عبد المنعم بحسب سونا – إن الخسائر في الممتلكات شملت 300 موقع تضم محلات البهارات والكريمات والأواني المنزلية ومحلات التصاديق المؤقتة وعدداً من السلع فضلاً عن توقف الخدمات وتعطل الحركة حول السوق. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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