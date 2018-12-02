إتفاق سوداني مصري لتفعيل ميثاق الشرف الصحفي

اتفق وزير الإعلام بشارة جمعة ورئيس المجلس الأعلى للإعلام في مصر مكرم محمد أحمد، السبت، على بدء تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي الموقع بين البلدين في السودان، وتبادل الخبرات وتدريب الإعلاميين السودانيين ضمن برامج التدريب المخصصة بمعهد الإعلاميين الأفارقة بالقاهرة.

واتفق الطرفان خلال لقائهما بالقاهرة على عقد مؤتمر مشترك للمثقفين والإعلاميين السودانيين والمصريين أطلق عليه اسم مؤتمر وحدة النيل يعقد في يناير القادم، وتشكيل لجنة مشتركة للترتيب والإعداد له، كما تم الاتفاق على تسهيل مهام الصحفيين في البلدين والتنسيق الإعلامي الكامل بين الدولتين في القضايا كافة.

وبحث الطرفان بحسب شبكة الشروق – وضع قانون لمواجهة الجريمة الإلكترونية، وسبل مواجهة تجاوزات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن أغلب المشكلات تحدث نتيجة الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل، كما بحث الطرفان إنشاء جبهة موحدة واتخاذ مواقف متطابقة إزاء القضايا والمواقف المصرية السودانية.

يذكر أن مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، كان قد وقع اتفاقية تعاون مع وزير الإعلام، بشأن البرنامج التنفيذي للإعلام بين البلدين، كما وقع الطرفان ميثاق شرف إعلامي

الخرطوم (أخبار الخليج 365)