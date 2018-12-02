الصناعة: لجنة لإعداد تصور للزي المدرسي مستخلص من الخام السوداني

أصدر وزير الصناعة والتجارة دكتور موسى محمد كرامة قراراً وزارياً قضى بتشكيل لجنة لإعداد تصور للزى المدرسي برئاسة البروفيسور هاشم على سالم وتحديد مواصفات تلائم مناخ السودان وذلك بالإستفادة من الصناعة الوطنية وربطه بها .

وجاء القرار الوزارى بالرقم (10) للعام 2018م بناء” على موجهات مجلس الوزراء لدى مناقشته لتقرير صناعة الغزل والنسيج والملبوسات الجاهزة فى البلاد وحرصا على توفير الزى المدرسي بمواصفات جيدة تتناسب ومناخ السودان وحفاظا على صحة الطلاب وسعيا لاحلال الوارد من الزى المدرسي بالإستفادة من الصناعات الوطنية.

وحدد القرار مهام اللجنة وإختصاصاتها فى وضع تصور متكامل عن مواصفات الزي المدرسي فى البلاد تناسب مناخ البلاد وربطه بالصناعة الوطنية للغزل والنسيج ووضع خطة زمنية لتنفيذ المقترح على أن تستعين اللجنة من الخبرات بمن تراه مناسباً لانجاز عملها و أن ترفع تقريرها الختامى فى فترة لا تتجاوز الشهر من تاريخ صدور القرار.

وتضم اللجنة بحسب سونا – فى عضويتها بجانب رئيس اللجنة ،كلا من البروفيسور هجو الفاضل هارون رئيسا مناوبا ودكتور عاصم عثمان محجوب عضوا بجانب اعضاء ممثلين لوزارة التربية والتعليم العام ،الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ،هيئة الجمارك السودانية ،غرفة النسيج (اتحاد الغرف الصناعية) ، رئيس غرفة الملبوسات الجاهزة (اتحاد الغرف الصناعية) بجانب ممثل لكلية هندسة وتكنلوجيا الصناعات (ممثل من قسم النسيج-جامعة السودان وممثل لجامعة الجزيرة)، مدير ادارة النسيج بمركز البحوث والاستشارات الصناعية والمهندس سعد مصطفى ابراهيم ومحمد خير ناصر محمد عضوا ومقررا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)