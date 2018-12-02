معتمد شرق النيل: “الصحفيين” نموذج للسكن الفئوي

أكد معتمد شرق النيل د. الناجي محمد علي، اهتمامه ورعايته للمشروعات الخدمية بمدينة الصحفيين بالوادي الأخضر مربع 20، وقال إن مدينة الصحفيين تعتبر نموذجاً للسكن الفئوي، ووجودها بشرق النيل يشكل بعداً إضافياً للمنطقة على اعتبار أن الصحفيين فئة مستنيرة.

ووضع معتمد شرق النيل، يوم الأحد، حجر الأساس لعدد من المشروعات التعليمية والخدمية بمدينة الصحفيين بالوادي الأخضر مربع 20، بجانب تدشينه عدداً من خطوط المواصلات التي تربط الوادي الأخضر بالخرطوم والخرطوم بحري لإنهاء أزمة المواصلات.

وأكد معتمد شرق خلال مخاطبته الحشد الجماهيري بميدان الخدمات بمدينة الصحفيين اهتمامه ورعايته بكل المشروعات الخدمية بمدينة الصحفيين، وأشار إلى أن المدينة تشكل نموذجاً للسكن الفئوي.

وأضاف أن وجود مدينة للصحفيين بشرق النيل يشكل بعداً إضافياً للمنطقة يسهم في رفعة المنطقة اجتماعياً على اعتبار أن الصحفيين هم قادة الرأي.

وتعهد بمتابعة المشروعات التي وضع لها حجر الأساس المتمثلة في مدرسة أساس للبنين وأخرى للبنات، بجانب وضع حجر الأساس لنادي الصحفيين الثقافي الرياضي.

وشدد بحسب شبكة الشروق – على أن المحلية تسعى لإنفاذ كل المشروعات الخدمية بكل الوحدات الإدارية، متعهداً بمتابعة أمر الخدمات بمدينة الصحفيين والاتصال بجهات داعمة على مستوى المركز لإنفاذ كل المشروعات في المواقيت المحددة، فضلاً عن تسريع خطوات افتتاح مركز الشرطة بالوادي الأخضر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)