الاتحاد الأوروبي يقر تدعيم وتقوية العلاقات مع السودان

أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالسودان جون ميشيل دوموند، أن الإتحاد الأوروبي أقر ضرورة تدعيم آفاق التعاون وتقوية العلاقات مع السودان. وبحث رئيس الوزراء معتز موسى، يوم الأحد، مع الدبلوماسي الأوروبي مسار العلاقات بين السودان والاتحاد الأوروبي.

وكان اجتماع مجلس وزراء دول الاتحاد الأوروبي الذي إنعقد في ١٩ نوفمبر الماضي، قد أقر ضرورة تدعيم آفاق التعاون وتقوية العلاقات بين دول الاتحاد والسودان.

وقال دوموند في تصريحات صحفية، إن اللقاء تطرق للعلاقات الوطيدة بين السودان والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن السودان يستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين والنازحين بالرغم من أنه يواجه حالياً صعوبات اقتصادية.

وأضاف أن اللقاء تناول أيضاً إمكانية توفير الاتحاد الأوروبي لبعض المساعدات للسودان لاسيما الإنسانية منها والتنموية.

وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي بحسب شبكة الشروق – أن اللقاء تطرق أيضاً إلى مختلف البرامج التي يقوم بتنفيذها الاتحاد في السودان خاصة في مجال المساعدات الفنية والتعليم، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يقوم بتنفيذ برنامج في مجال التعليم يستهدف سبع ولايات وذلك لترقية وتطوير التعليم للجنسين في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)