خبير اقتصادي: تقاوى القمح سربت للسوق الأسود

قال الخبير الاقتصادي أ.د. عبدالعظيم المهل، إن هناك جزءاً كبيراً من تقاوى القمح التي تم توفيرها لهذا الموسم تم تسريبها إلى السوق الأسود، وتوقع فشل هذا الموسم إذا لم تتدخل وزارة المالية والزراعة والبنك الزراعي لحل الإشكالية.

وأضاف أن هناك نقصاً في تقاوى محصول القمح الذي يعتبر من أهم محاصيل العروة الشتوية، بجانب نقص في الوقود والسيولة والتقاوى، مما يهدد محاصيل العروة الشتوية التي يعول عليها كثيراً في الأمن الغذائي.

وأشار بحسب وكالة السودان للأنباء، يوم الأحد، إلى وجود نقص كبير في المدخلات الأساسية للإنتاج الزراعي في هذا الموسم وذلك بالرغم من دخول مواقيت الزراعة.

وتساءل المهل لماذا لا تقوم الجهات ذات الصلة بالزراعة باستزراع تقاوى القمح لتفادي مثل هذه الإشكالات خاصة بعد إعلان الدولة للسعر التركيزي للمحصول المشجع للمنتجين، إلى جانب أهمية المحصول الغذائية لقطاع كبير من أهل السودان.

وكان وزير الدولة بالزراعة نهار عثمان نهار، أكد في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي عن تلقي وزارته للعديد من الشكاوى بشأن النقص الحاد في تقاوى محصول القمح، مشيراً إلى سعي وزارته مع الجهات الأخرى ذات الصلة لحل هذه المشكلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)