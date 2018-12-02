رئيس الأفاعي يفاجئ المريخ بزيارة غير متوقعة

سجّل دكتور موليندوا لاورنس رئيس نادي فايبرز الأوغندي نهار اليوم زيارة لبعثة نادي المريخ المتواجدة في العاصمة الأوغندية كمبالا بفندق (بيرل اوف افريكا) والتقى رئيس البعثة الأستاذ محمد موسى الكندو، مسئول الاتحاد السوداني لكرة القدم عبد الرحيم حمّاد، مسئول القطاع الرياضي خالد احمد المصطفى، المدير الفني للمريخ التونسي يامن الزلفاني ومدير الكرة كابتن أيمن حسن عدار. السيد موليندوا لاورنس أكّد انه حرصه على أن تلعب المباراة بين المريخ وفريقه فايبرز داخل ارض الملعب وخلال التسعون دقيقة فقط، مبيناً انه من دعاة تطوير كرة القدم ونبذ التعصّب فيها.

كما دعا مستر موليندوا لاورنس لعقد توأمة مع المريخ كاشفاً عن رغبتهم الأكيدة في توطيد العلاقات بين الناديين ومرحباً باستضافة المريخ بأوغندا متى ما اراد النادي ذلك داعياً المريخ لإقامة معسكراته فيها بدعوة رسمية منه بإسم فايبرز.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)