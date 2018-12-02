كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفغانستان: مقتل حاكم ظل تابع لحركة طالبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مكتب حاكم إقليم هيلمند الأفغاني مقتل حاكم ظل تابع لحركة طالبان في قصف جوي بالإقليم الكائن جنوبي

البلاد.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الأحد، نقلا عن بيان صادر عن مكتب حاكم الإقليم، أن الملا محمد رحيم

منان رئيس اللجنة العسكرية لحركة طالبان وحاكم الظل لإقليم هيلمند قتل في هجوم بطائرة بدون طيار في

منطقة نوزاد .

وأضاف البيان أن أربعة آخرين من أعضاء الحركة قتلوا أيضا في الغارة الجوية، فيما أكدت طالبان في بيان، نبأ

وفاة الملا منان.