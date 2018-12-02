كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة 48 من الشرطة الفرنسية على خلفية استمرار الاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 48 من الشرطة الفرنسية، مساء اليوم، على خلفية استمرار احتجاجات "السترات الصفراء" في مدينة تولوز الفرنسية، نقلا عن وكالة "الأناضول التركية". واندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومحتجي "السترات الصفراء" خلال الاحتجاجات الشعبية في باريس. ومظاهرات أمس هي الثالثة ضمن سلسلة احتجاجات ينظمها أصحاب "السترات الصفراء" منذ 17 نوفمبر المنصرم، ضد رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.

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