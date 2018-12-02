كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: مستمرون في تجربة الصواريخ الباليستية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأدان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس السبت، ما وصفها بتجربة صاروخ باليستي متوسط المدى، قادر على حمل عدة رؤوس، معتبراً أنها انتهاك للاتفاق الدولي حول بالبرنامج النووي الإيراني.
ونقلت الوكالة عن المتحدث الإيراني الجنرال سردار شكارجي، قوله: "التجارب الصاروخية تجرى من أجل الدفاع وقوة الردع الخاصة بالبلاد، وسنستمر في ذلك".ولم يؤكد المتحدث أو ينفي تجربة الصاروخ جديد.
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