إيران: مستمرون في تجربة الصواريخ الباليستية

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، عن متحدث باسم الجيش اليوم الأحد، أن "إيران ستواصل تجارب الصواريخ لتعزيز قدراتها للدفاع والردع"، بعد كشف واشنطن، إجراء طهران تجربة لصاروخ جديد.

وأدان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس السبت، ما وصفها بتجربة صاروخ باليستي متوسط المدى، قادر على حمل عدة رؤوس، معتبراً أنها انتهاك للاتفاق الدولي حول بالبرنامج النووي الإيراني.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الإيراني الجنرال سردار شكارجي، قوله: "التجارب الصاروخية تجرى من أجل الدفاع وقوة الردع الخاصة بالبلاد، وسنستمر في ذلك".

ولم يؤكد المتحدث أو ينفي تجربة الصاروخ جديد.