انقلاب حافلة تقل جماهير الوداد بتطوان يخلف إصابات متفاوتة الخطورة – صور

تعرضت حافلة صغيرة ، تقل عدد من جماهير فريق الوداد البيضاوي لحادثة سير خطيرة، صباح اليوم الأحد، مدخل مدينة تطوان، وذلك عندما كانت تهم إلى التوجه للمدينة من أجل مناصرة فريقها، الذي يواجه المغرب التطواني، اليوم الأحد، ضمن منافسات البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وحسب مصادر محلية، فإن الحافلة انقلبت في أحد المنعرجات الخطيرة، مدخل المدينة، ما أدى إلى إصابة عدد من الراكبين بإصابات متفاوتة الخطورة، بينما لم تسجل أي خسائر بشرية.

وأكدت المصادر نفسها، أن سائق الحافلة، التي كانت تقل حوالي 50 مناصرا للفريق الاحمر، تعرض لعكسر في اليد والكتف، كما تعرض 3 أشخاص آخرين للكسر على مستوى اليد، بينما لم يتم تسجيل أية إصابات خطيرة بخصوص المناصرين، والذين تم نقهم بوجه السرعة لمستشفى سانية الرمل بالمدينة.