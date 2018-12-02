- 1/3
- 2/3
- 3/3
تعرضت حافلة صغيرة ، تقل عدد من جماهير فريق الوداد البيضاوي لحادثة سير خطيرة، صباح اليوم الأحد، مدخل مدينة تطوان، وذلك عندما كانت تهم إلى التوجه للمدينة من أجل مناصرة فريقها، الذي يواجه المغرب التطواني، اليوم الأحد، ضمن منافسات البطولة الاحترافية لكرة القدم.
وحسب مصادر محلية، فإن الحافلة انقلبت في أحد المنعرجات الخطيرة، مدخل المدينة، ما أدى إلى إصابة عدد من الراكبين بإصابات متفاوتة الخطورة، بينما لم تسجل أي خسائر بشرية.
وأكدت المصادر نفسها، أن سائق الحافلة، التي كانت تقل حوالي 50 مناصرا للفريق الاحمر، تعرض لعكسر في اليد والكتف، كما تعرض 3 أشخاص آخرين للكسر على مستوى اليد، بينما لم يتم تسجيل أية إصابات خطيرة بخصوص المناصرين، والذين تم نقهم بوجه السرعة لمستشفى سانية الرمل بالمدينة.
شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب حافلة تقل جماهير الوداد بتطوان يخلف إصابات متفاوتة الخطورة – صور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .