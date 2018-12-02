تفاصيل غضبة ملكية على حكومة العثماني و”عتاب” خاص لمولاي حفيظ

أظهرت معطيات جديدة، تفاصيل جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، يوم الخميس الماضي، مع رئيس الحكومة ومستشارين ملكيين ومسؤولين حكوميين، لتكشف عن غضب الملك من حكومة العثماني، وعتاب خاص وجهه إلى أحد الوزراء.

وفيما أشار بلاغ الديوان الملكي، إلى أنه في مستهل هذه الجلسة، استفسر الملك حول تقدم تنفيذ مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة، الذي سبق له أن ترأس انطلاقته بداية السنة بأكادير، مثيرا الانتباه لتعثر هذا المخطط، الذي لم يعرف أي تقدم منذ إطلاقه، نشر موقع ” media 24″ عن مصادر قال إنها حضرت اللقاء، أن الملك وجه عتابا خاصا لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي.

وأوضح المصدر ذاته، أن أكبر مفاجأة عرفتها جلسة عمل الملك مع المسؤولين، عندما التفت الملك إلى مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووجه إليه مؤاخذات مباشرة، لفتت انتباه كل المشاركين في اللقاء.

وبخصوص برنامج التكوين المهني، وجه الملك حسب المصدر ذاته انتقادات شديدة لحكومة سعد الدين العثماني، وقال لهم “أنتم غير قادرون على وضع تقرير واضح حول البرنامج”، ليقرر بعد ذلك تأجيل المناظرة الوطنية حول التكوين والتشغيل.

يشار إلى أن هذه الجلسة، التي وجه فيها الملك انتقادات مباشرة للحكومة، حضرها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعمر عزيمان مستشار الملك، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وفؤاد عالي الهمة مستشار الملك، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وعبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وأنس الدكالي وزير الصحة، ومحمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومحمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، ولبنى طريشة المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.