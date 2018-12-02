عقابا على إهماله الدراسي.. أب يترك ابنه مكبلا بجذع شجرة وسط غابة ضواحي سطات!

أقدم أحد المواطنين القاطنين بمدينة سطات، أمس السبت، على إنزال عقوبة قاسية وصادمة بحق إبنه القاصر، وذلك عبر تكبيله بحبل وتركه مقيدا بجذع شجرة في غابة بضواحي المدينة.

وتمكن مواطنون كانوا يقومون بتمارين رياضية في الغابة القريبة من حي الفرح بسطات من العثور على الطفل، الذي لا يتجاوز عمره 11 سنة، وقد ربط إلى إحدى الأشجار، ما دفعهم إلى إبلاغ مصالح الأمن بالمدينة.

ووفقا لمصادر حقوقية بالمدينة، فإن التحريات الأولية كشفت أن الأب اصطحب ابنه صباحا إلى الغابة المذكورة، حيث قرر أن يعاقبه على إهماله وامتناعه عن متابعة دراسته، لكن اختار طريقة قاسية لتنفيذ ذلك، حيث تركه مقيدا بالحبل إلى جذع الشجرة، فيما غادر هو بسيارته.

وتمكنت عناصر الأمن بعد ذلك من توقيف سيارة الأب، حيث أقر هذا الأخير بما ألحقه بابنه، وفقا لذات المصادر والتي نفت وجود أي أثار للتعذيب الجسدي أو الضرب على الضحية، في انتظار الكشف عن الأضرار النفسية التي لحقت به.

واعتبارا لوجود الغابة خارج المدار الحضري وانتمائها لتراب الجماعة القروية سيدي العايدي المحادية لمدينة سطات، فقد عملت عناصر الشرطة على إبلاغ مصالح الدرك الملكي، التي حلت بعين المكان للتحقيق في تفاصيل القضية، ليتقرر في وقت لاحق متابعته في حالة سراح على أفعاله، حيث ينتظر أن يتم تقديمه أمام السلطات القضائية بداية الأسبوع المقبل.