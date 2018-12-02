تركي آل الشيخ: “ندعم المغرب لاحتضان “كان” 2019 والسعودية تقف لجانبه” – فيديو

جدد تركي آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، دعمه للمغرب من أجل استضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2020 بدلا عن الكاميرون، وذلك بعد أن تم سحبه الجمعة من هذا الأخير.

وقال آل الشيخ، خلال استضافته في إحدى برامج قناة “صدى البلد” المصرية، السبت، إنه ” يكن احتراما كبيرا للمغرب الشقيق، والسعودية ستقف إلى جانبه في أي شيء يحتاجه”.

تصريح آل الشيخ، يأتي في ظل ” الصور السيئة” التي رسمها عنه الشارع الرياضي المغربي، بعد دوره السلبي في ملف ترشح المغرب لمونديال 2026، ودعمه العلني للملف الأمريكي على حساب منافسه المغربي، بل حتى شنه حملة لفائدة الملف المنافس.

إليكم تصريح آل الشيخ: