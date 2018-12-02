هدم عين ماء القسطل في صفورية المهجرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت سلطة المياه بحماية الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم، الأحد، عين ماء القسطل (حنانية) في قرية صفورية المهجرة، بدون أمر محكمة.

وحاول المزارعون منع هدم عين الماء، وأعربوا عن غضبهم وتذمرهم من هدم عين الماء.

وتعتبر عين القسطل في صفورية مصدرا لري الأراضي الزراعية في المنطقة، والتي تقدر مساحتها بنحو 200 دونم، وتشكل مصدر عيش عدد من المزارعين وأصحاب الأراضي في بساتين صفورية.

وقال رئيس جمعية بساتين صفورية، عزات سليمان، إن "عين الماء في صفورية هي ملكنا كتعويض عن أراضي صفورية التي صودرت".

وأضاف أنه "جرى هدم عين الماء بدون أي أمر من المحكمة، وحاولنا منع الهدم، لكنم أصروا على ذلك وأبعدونا عن منطقة العين".