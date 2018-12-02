رئيس الوزراء البحريني يعلن استقالة الحكومة

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 دقائق - 5:09 مساءً, 2 ديسمبر 2018 م

المناطق - واس

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية التي عقدت اليوم، رفع كتاب استقالة الحكومة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

ونقلت وكالة أنباء البحرين، عن الأمين العام لمجلس الوزراء البحريني الدكتور ياسر بن عيسى الناصر قوله: إن استقالة الحكومة تأتي بعد الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الانتخابات النيابية للفصل التشريعي الخامس، وعملًا بحكم المادة 33 من دستور مملكة البحرين التي توجب تشكيل وزارة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي “.