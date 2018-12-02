صاروخ "أريان 5" يطلق الثلاثاء قمرين اصطناعيين للهند وكوريا الجنوبية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صاروخ "أريان 5"

يُطلَق الثلاثاء صاروخ "أريان 5" من كورو في غويانا الفرنسية ليضع في المدار قمرين اصطناعيين، واحد للاتصالات لصالح الهند وآخر للأرصاد الجوية لصالح كوريا الجنوبية.

وقالت مجموعة "أريان سبايس" الأوروبية في بيان إن الشركة "تلبّي طموحات وكالتين من الطراز الرفيع من خلال وضعها في المدار قمر+غسات-11+ لصالح +إيسرو+ (المنظمة الهندية للبحث الفضائي) وقمر +جيو-كومبسات-2ايه+ (للمعهد الكوري للأبحاث الفضائية)".

ومن المرتقب إطلاق "أريان 5" الثلاثاء بين الساعة 17,37 و18,53 بتوقيت كورو (20,37 و21,53 بتوقيت غرينيتش)، على أن تستغرق هذه المهمة 34 دقيقة بين إقلاع الصاروخ وانفصال القمرين.

و"غسات-11" هو قمر اتصالات صمّمته وصنعته وكالة الفضاء الهندية وهو سيبقى في الخدمة لأكثر من 15 عاما.

أما "جيو-كومبسات-2ايه"، فهو قمر اصطناعي أعدّه المعهد الكوري للأبحاث الفضائية لصالح حكومة البلد بغية توفير بيانات ذات صلة بالأرصاد الجوية. ويُقدَّر أن يبقى في الخدمة 10 سنوات.