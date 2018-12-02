انت الان تتابع تعرف على أكثر الأماكن رومانسية في العين السخنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - بتحب الأماكن الهادئة؟ "كلوب إم بيتش" الأنسب إليك، كما أنه يوفر قائمة استثنائية من أشهى الأطباق والمشروبات، وبالطبع الموسيقى أساسية في هذه الأماكن

إذا كنت تشعر بالملل، وتبحث عن أماكن جديدة للخروج مع أفراد عائلتك أو الاحتفال مع خطيبتك بعيد ميلادها أو مفاجأتها، أو التنزه مع أصدقائك بعيدا عن الزحمة والروتين، وتحتاج وقتا قصيرا للوصول والرجوع من وجهتك، إذن العين السخنة المكان المناسب لأنها تجمع بين الطبيعة والأناقة والجمال والهدوء في نفس الوقت، ولن تحتاج سوى ساعة ونصف للوصول، في يوم واحد ستقضي وقتا مميزا، ولكي لا تتعب نفسك قليلا، إليك أفضل الأماكن في العين السخنة وأكثرها رومانسية لتكسر الروتين وقضاء يوم جميل.

1- كليك بيتش بار "Clique Beach Bar" يُقال عنه "تحفة حقيقية" داخل العين السخنة، إنه حقا يستحق الزيارة، من أجمل الأماكن التي يمكنك قضاء يوم فيها مع خطيبتك أو زوجتك، كما سيكون مناسبا لمحبي السهر، ستسمع أحلى المقاطع الموسيقية والأغاني وتتناول طعاما لذيذا. العنوان: الكيلو 46 طريق السويس الغردقة في شاطئ خاص

يُقال عنه "تحفة حقيقية" داخل العين السخنة، إنه حقا يستحق الزيارة، من أجمل الأماكن التي يمكنك قضاء يوم فيها مع خطيبتك أو زوجتك، كما سيكون مناسبا لمحبي السهر، ستسمع أحلى المقاطع الموسيقية والأغاني وتتناول طعاما لذيذا. 1- كليك بيتش بار "Clique Beach Bar" العنوان: الكيلو 46 طريق السويس الغردقة في شاطئ خاص بستيلا دي ماري وأسعاره وهمية، لأنك ستدفع في اليوم 200 جنيه فقط! في الغالب ليس هناك أفضل من ذلك. رقم التليفون: 01027666303 2- كلوب إم بيتش "Club M Beach" بتحب الأماكن الهادئة؟.. كلوب إم بيتش الأنسب لك، كما أنه يوفر قائمة استثنائية من أشهى الأطباق والمشروبات، وبالطبع الموسيقى أساسية في هذه الأماكن، ستجد المزيكا الهادئة التي تليق تماما بإطلالته الساحرة على البحر والجو الجميل لأنه مكان مفتوح. 2- كلوب إم بيتش "Club M Beach" العنوان: كلوب إم بيتش موجود في كمبوند أزها وعلى بعد 150 كم من القاهرة. رقم التليفون:01115176666 3- جاز ليتل فينيس "Jaz Little Venice" من أرقى الفنادق الموجودة بالعين السخنة وأكثرها رومانسية، كما أنه يُقدم خدمات على مستوى عالمي، وستجد الكثير من الأماكن لقضاء وقت ممتع مع زوجتك أو خطيبتك، ليس هذا فقط، كما بداخله مطعمان يقدمان أشهى المأكولات، ولو نفسك تسهر ستجد مكانا جميلا اسمه "تيرازينا لوبي بار". 3- جاز ليتل فينيس "Jaz Little Venice" العنوان: الكيلو 36 طريق العين السخنة السويس.

رقم التليفون 0623420870: 4- مطعم الجزيرة "El Gezira Restaurant" لو عايز تغير في الأكل وزهقت من الفراخ واللحمة، يمكنك تناول مأكولات بحرية داخل مطعم الجزيرة، ويفتح الجو الهادئ شهيتك، إنه المكان الأمثل، كما يصنف على أنه من أجمل المطاعم في السخنة بشكل عام. 4- مطعم الجزيرة "El Gezira Restaurant" العنوان: داخل فندق موفنبيك السخنة بشارع الزعفرانة.

رقم التليفون : 0623390800 5- تيدا سويس إن "Teda Swiss Inn Plaza" هذا المكان مميز للغاية للاحتفال بعيد ميلاد خطيبتك أو زوجتك فيه، خاصة إذا كنتما من محبي الأكل الصيني، فالمكان تصميمه جميل وأجواؤه وألوانه رائعة، ويعكس المود الجميل والهادئ في الوقت ذاته. 5- تيدا سويس إن "Teda Swiss Inn Plaza" العنوان: المكان ده موجود في فندق تيدا سويس إن بلازا – شمال غرب خليج السويس القطاع الاقتصادي ويعتبر المطعم الرئيسي هناك.

رقم التليفون: 0623392470 6- "Bouillabaisse" طلته على البحر وتقديمه للمأكولات البحرية يجذبك على الفور إليه، اجعله داخل قائمة اختياراتك لعله يكون وجهتك بالفعل. 6- "Bouillabaisse" العنوان: أمام كمبوند بورتو السخنة.

رقم التليفون: 0623210070 7- بونتي فيتشيو "Ponte Vecchio" يجذب من يذهب إليه خاصة الأجانب، حيث يجمع بين الموسيقى الإيطالية والأكل المميز، وإطلالته المريحة على البحر، والأهم من كل ذلك أسعاره المناسبة بالنسبة للخدمات التي يقدمها. 7- بونتي فيتشيو "Ponte Vecchio" العنوان: في الكيلو 46 طريق العين السخنة.

رقم التليفون: 0623250100 8- لا دولشي فيتا "La Dolce Vita" إنه المتخصص في تحضير الأكل الإيطالي، وموجود في ستيلا دي ماري سي كلوب في طريق السويس – السخنة. 8- لا دولشي فيتا "La Dolce Vita" العنوان: شارع الجيش استاد المنصورة، قبل سوبر ماركت أولاد رجب وبجوار قاعة ريفيرا.

رقم التليفون: 01200022919 وأخيرا، www.sokhna.org دليلك لو عايز تعرف أي حاجة في العين السخنة كالأماكن الرومانسية، وأماكن الخروج والسهر، وأحلى المطاعم، ويمكنك إيجاد المعلومات الكاملة عن أفضل الكمبوندات والفنادق وأسعارها، وبهذا ستضمن قضاء أفضل إجازة بالعين السخنة.

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