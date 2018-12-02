انت الان تتابع أكمل قرطام: الإصلاح السياسي أساس تقدم الدولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي هارون ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٠٢ م
المهندس أكمل قرطام
قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن الدولة المصرية يلزمها الكثير حتى تواكب قطار المعاصرة الذى تركبه معظم دول العالم حاليا، فهناك فجوة كبيرة بيننا وبين تلك الدول المعاصرة تتسع مع مرور الوقت، فالتكنولوجيا هى أساس التقدم. وأضاف قرطام، خلال لقائه مع أمانة الجيزة بعد تشكيلها الجديد، أن أساس التقدم والمعاصرة هو وجود إصلاح سياسى يتبعه إصلاح اقتصادى ولكن تطبيق الأخير بدون الرجوع إلى الإصلاح السياسى أولا من وجهة نظرنا كحزب غير صحيح، مستكملا، أشعر بالغيرة عندما أرى الدول تتتقدم من حولنا ونحن نقف محلك سر.
وتابع: «هناك مؤامرات خارجية تحاك ضدنا ونعلمها جميعا، فالفكر الصهيونى فى إحداث التفرقة وتحريك الأقليات وفرض الطائفية نجح وتم تطبيقه بالفعل فى بعض البلدان العربية». وأكد رئيس حزب المحافظين، أن الدولة فى حاجة إلى صحوة وحلول واقعية خارج الصندوق، ونحتاج أيضا عدم تخوين بعضنا الآخر، فالمعارض هو
وتابع: «هناك مؤامرات خارجية تحاك ضدنا ونعلمها جميعا، فالفكر الصهيونى فى إحداث التفرقة وتحريك الأقليات وفرض الطائفية نجح وتم تطبيقه بالفعل فى بعض البلدان العربية».
وأكد رئيس حزب المحافظين، أن الدولة فى حاجة إلى صحوة وحلول واقعية خارج الصندوق، ونحتاج أيضا عدم تخوين بعضنا الآخر، فالمعارض هو شخص وطنى يسعى إلى وضع حلول، والفترة الحالية يلزمنا فيها تصحيح منظومة التعليم، ووضع التعليم الأساسى فى أولويات التطوير ، إضافة إلى تطوير المهارات الفنية للطلاب فى المرحلتين الإعدادية والثانوية.
وأشار إلى أن الصين لا تمتلك موارد طبيعية كالبترول وغيرها ولكنها تمتلك قوة بشرية هائلة استطاعت تسخيرها فى الذى يفيد الدولة ولا يتحول إلى عبء عليها فى وقت من الأوقات ونجحت بشكل كبير فى ذلك.
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