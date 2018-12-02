انت الان تتابع رانيا يوسف في صحف العالم.. الأمريكان يدعمون الفستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ما زالت أزمة فستان رانيا يوسف مشتعلة بين أغلبية تعارض ما فعلته، كان للصحف الأجنبية رأي مختلف فيما يخص جدل الفستان الذي ظهرت به في ختام القاهرة السينمائي الدولي.

تحرير:حليمة الشرباصي ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٠٠ م

رانيا يوسف

لم يشغل فستان الممثلة رانيا يوسف عقل العرب والمصريين وحدهم، فبعد حالة الجدل الواسعة التي سببها فستانها المكشوف تناولت أكثر من صحيفة عالمية الحدث، ومن ضمنها صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، التي تحدثت عن كون مصر بلدا محافظا ذا أغلبية مسلمة متدينة وبالتالي ما حدث مع الفنانة أمر متوقع، إذ تحول فستان رانيا يوسف الذي ارتدته خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، إلى قضية أمام المحكمة واتهام بالفحش، وفي حالة ثبوت التهمة على الممثلة سوف يصدر ضدها حكم بالحبس قد يصل لخمسة أعوام.

واهتم موقع "ديلي ميل" البريطاني بالواقعة أيضًا، مشيرًا إلى أن الممثلة التي تبلغ من العمر 30 عامًا تسببت بفستانها الأسود الشفاف الذي كشف ساقيها في حالة غضب في المجتمع المصري المحافظ ذي الأغلبية المسلمة، أدت إلى رفع قضية عليها وتقديم الممثلة اعتذارًا رسميًا لجمهورها والعالم العربي على إسائتها لللتقاليد