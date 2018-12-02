انت الان تتابع تشيلسي يحسم ديربي لندن ويرتقي مؤقتًا للمركز الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٢٢ م

حقق تشيلسي فوزًا هامًا على حساب غريمه فولهام بهدفين دون رد، وذلك في ديربي لندن الذي أقيم على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2018- 2019، ليرتقي البلوز بفضل هذا الفوز إلى المركز الثالث في جدول الترتيب مؤقتًا برصيد 31 نقطة بانتظار ما ستسفر عنه موقعة أرسنال وتوتنهام والتي ستقام في وقت لاحق اليوم، أمام فولهام فتجمد رصيده عن النقطة الثامنة، يتذيل بها ترتيب جدول الترتيب تحت قيادة مدربه الإيطالي الجديد كلاوديو رانيري.

وسجل هدف تشيلسي الأول اللاعب الإسباني بيدرو بعد خطأ دفاعي قاتل ارتكبه مدافعو فولهام في بناء الهجمة، حيث افتك نجولو كانتي الكرة ومررها إلى بيدرو الذي سدد الكرة ببراعة في الشباك، وأطلف لوفتيس تشيك رصاصة الرحمة في الدقيقة 80 بتسجيله الهدف الثاني. وبهذا الفوز حافظ تشيلسي على سجله خاليا من الهزائم أمام