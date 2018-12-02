انت الان تتابع وزير الداخلية للضباط: الانضباط وثقة المواطن هدفنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عبدالجليل ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠١ م

وزير الداخلية

شهد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأحد، مراسم تخريج دفعة من طلبة قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة (الدفعة الأصلية) للعام الدراسى 2017/2018 وذلك بمقر أكاديمية الشرطة، بحضور عدد من مساعدى الوزير وقيادات الأكاديمية، وقام الخريجون بحلف اليمين أمام وزير الداخلية، وذلك تمهيدا لاستلامهم مهام عملهم الجديد بمختلف المواقع الشرطية، كما أشار وزير الداخلية، إلى أن الخريجين الجدد يمثلون إضافة حقيقية لدفع مسيرة العمل الأمنى، من خلال دعم مختلف المواقع الشرطية بالعناصر البشرية المؤهلة والقادرة على أداء واجبهم فى حماية الأمن.

وشدد الوزير على ضرورة بذل كافة الجهود للحفاظ على ما تم تحقيقه من نجاحات أمنية، خلال المرحلة الماضية، مؤكدا أن أول متطلبات العمل فى جهاز الشرطة هو التحلى بالانضباط والالتزام والإخلاص كونهم المنطلق الرئيسى نحو كسب ثقة المواطنين. يذكر أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وافق فى أكتوبر الماضى، على قبول