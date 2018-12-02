«رؤساء عينهم زايغة».. مواقف أحرجت زعماء العالم

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ارتبطت أسماء العديد من الرؤساء والزعماء بفضائح مع الجنس الآخر، والتي إما وثقتها الصور ومقاطع الفيديو وإما تم الكشف عنها بمعرفة الأشخاص الذين عاشوا تجربتها

لم يمنع الوقار السياسي والهيبة الدبلوماسية وقوع العديد من الزعماء والمسؤولين السياسيين في سقطات مختلفة تتعلق بالجنس الآخر، وهو الأمر الذي أسهم في تغيير نظرة عامة الشعوب إليهم، وفتح مجالات أمام التركيز على جوانب مختلفة من حياتهم الشخصية. وعلى الرغم من كون حياة الرؤساء والزعماء دومًا خصبة للتناول الإعلامي، فإن الفضائح التي ارتبطت بالجنس الآخر، والتي كان بعض أدلتها معروضا للجمهور إما على الهواء مباشرة وإما من خلال تسريبات، كانت هي الأكثر تأثيرًا في مسيراتهم السياسية.

أوباما كان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أحد أكثر الرؤساء ارتباطًا بالجنس الآخر، حيث جمعه عدد من المواقف، كان أبرزها اللقطة الشهيرة له برفقة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولاس ساركوزي وهو يشاهد مؤخرة إحدى السيدات خلال مشاركة الزعيمين في القمة الصناعية عام 2012. ساركوزي لم تكن الحياة الشخصية

أوباما كان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أحد أكثر الرؤساء ارتباطًا بالجنس الآخر، حيث جمعه عدد من المواقف، كان أبرزها اللقطة الشهيرة له برفقة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولاس ساركوزي وهو يشاهد مؤخرة إحدى السيدات خلال مشاركة الزعيمين في القمة الصناعية عام 2012. ساركوزي ساركوزي لم تكن الحياة الشخصية للرئيس الفرنسي الأسبق مستقرة بالقدر الكافي، خاصة أن النواحي العاطفية لم تكن على خير ما يرام خلال تقلده رئاسة الإليزيه، وتداولت الأوساط السياسية في 2012 صورة لساركوزي وهو ينظر لمؤخرة إحدى المسؤولات عن تنظيم القمة الصناعية، وذلك في أثناء محاولتها تدارك الأمر بعد سقوط بعض الأشياء في أثناء مرورها أمام كل من أوباما وساركوزي. أحدهم احترف الكرة.. الميول الرياضية لزعماء العالم وشاركه في هذه اللحظات رئيس الحكومة الإيطالية الأسبق سيلفيو بيرلسكوني، لتلتقطه الصورة أيضًا في نفس المشهد، فيما أنصفت الصورة أوباما فقط، الذي لم يكن ينظر إلى نفس الجهة. بيرلسكوني بيرلسكوني كان رئيس الحكومة الإيطالية الأسبق أحد أكثر المسؤولين ارتباطًا بالجنس الناعم، وعلى الرغم من كون الفضائح الجنسية أثرت على مستقبله السياسي بشكل واضح، فإن البداية كانت بعدما تداولت الأوساط الإعلامية في إيطاليا صورة لبيرلسكوني وهو يُقبل من امرأتين، يُعتقد أنه كان على علاقة غير مشروعة بهما. عالمة فيزياء وسائق.. مهن الرؤساء قبل الوصول للحكم جاكوب زوما جاكوب زوما كان الرئيس الجنوب إفريقي السابق من بين الزعماء الذين ارتبطت أسماؤهم بعلاقات نسائية مختلفة، وظهرت دلائلها عندما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي عام 2010 مجموعة من الصور لزوما تجمعه بثلاث فتيات، إحداهن كانت تقبله، الأمر الذي أسهم في زعزعة استقراره السياسي بشكل واضح. جوليا جيلارد جوليا جيلارد تولت جيلارد مهام رئاسة الحكومة الأسترالية وهي عزباء، لتكون بذلك أول حاكم بلا شريك من الجنس الآخر يتولى إدارة البلاد.

وظهرت صور فاضحة عن طريق الخطأ تجمع جيلارد بشخص، تبين فيما بعد أنه مصفف الشعر الخاص بها، وهو الأمر الذي وضع رئيسة الحكومة الأسترالية آنذاك في موقف محرج أمام شعبها. أحدها كان فندقا.. قصور رئاسية تحكي تاريخ الشعوب جون كنيدي جون كنيدي ظلت علاقة الرئيس الأمريكي الأسبق بنجمة الإغراء العالمية مارلين مونرو محض تكهنات لا دلائل عليها، إلى أن ظهرت بعض الصور التي جمعته بالنجمة الأمريكية الشهيرة.

وعلى الرغم من كون الصورة لم تؤكد بشكل قاطع أي ملامح عن الحياة الشخصية للرئيس الأمريكي الأسبق، فإنها دُعمت بعدد من الروايات المختلفة التي نشرتها وسائل الإعلام خلال ستينيات القرن الماضي. ترامب ترامب ارتبط اسم الرئيس الأمريكي بالعديد من العلاقات الغرامية، إلا أن أبرزها كان عندما كشفت النجمة الإباحية ستورمي دانيلز عن حصولها على رشوى نظير عدم الإفصاح عن تلك العلاقة. الأمير هاري الأمير هاري يعد الوريث الثالث للعرش البريطاني أحد أكثر أعضاء العائلة الملكية في بلاده ارتباطًا بالعلاقات النسائية، وذلك قبل الزواج من النجمة الأمريكية ميجان ماركل.

وخلال الأعوام السابقة ظهرت صورة فاضحة للأمير هاري وهو عارِ تمامًا برفقة إحدى صديقاته بمدينة لاس فيجاس الأمريكية.

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