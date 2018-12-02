صحيفة إماراتية: قوة أي جواز سفر تجسيد لقوة الدولة

أكدت صحيفة إماراتية، أن قوة أي جواز سفر تجسيد لقوة الدولة.

وقالت صحيفة "الوطن" تحت عنوان " الأول عالمياً - تابعها" الخليج 365"- " في إنجاز عالمي جديد، يعكس قوة الإمارات ومكانتها على الخارطة العالمية، بتحقيق نجاح غير مسبوق، ليكون بمثابة هدية القيادة الرشيدة لشعب الوطن في اليوم الوطني المجيد، أتى جواز السفر الإماراتي في المركز الأول عالمياً وفق مؤشر"passport index"، وذلك بإمكانية دخول 167 دولة بدون الحاجة إلى تأشيرة دخول مسبقة.

وأضافت ان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" علق على هذا الإنجاز بالقول: "في يومنا الوطني المجيد .. توالت إنجازاتنا.. العالم يفتح أبوابه لشعب الامارات".

وقالت .. هو إنجاز يختصر في معانيه الكثير، ويبين المدى الذي وصلته الدولة وما تمثله لشعوب العالم التي تتسابق لتفتح أبوابها لشعبنا الحضاري، وتأكيد لصوابية النهج المعتمد من قبل قيادتنا الحكيمة ورؤيتها الهادفة لصناعة مستقبل يليق بأجمل وأسعد الأوطان وهو ما أثنى عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقول سموه: "بفضل من الله تعالى حقق جواز دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً، إنجاز يعكس صواب نهجنا ورؤيتنا المستقبلية فشكراً لفريق العمل على جهودهم المشرفة، تعزيز مكانة الإمارات وترسيخ سمعتها الطيبة وتيسير شؤون مواطنيها من صلب سياستنا الخارجية، هنيئاً للقيادة ولشعبنا هذا الإنجاز المشرف".

وأكدت ان قوة أي جواز سفر تجسيد لقوة الدولة، وتقدمها وحضارة شعبها ومكانته بين أمم الأرض، وبحمد الله فإن أبناء هذا الوطن سواءً على المستوى الرسمي أو الشعبي، كل منهم يعتبر نفسه سفيراً للإمارات يعمل على نقل صورتها المشرفة وتعزيز سمعتها والتعريف بثوابتها ومبادئها وقضاياها التي تعمل عليها، وهذا كان له أعظم الأثر في تحقيق الإنجاز بعد أن باتت دول العالم تدعو لتعزيز علاقاتها مع الإمارات على الصعد كافة، فضلاً عن نهج الدولة ببناء علاقات تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي طرف والعمل على تعزيز إلزامية القانون الدولي، ونشرها لمقومات السلام والتعايش وسلسلة طويلة من ملاحم العمل الإنساني جعلتها الأولى عالمياً في الدعم الإغاثي.. كل هذا وغيره كثير رسخ مكانتها ودفع باتجاه تحقيق الإنجاز العالمي لتكون أول دولة على رأس الهرم العالمي.

وقالت في الختام .. الإنجاز نجاح كبير لوزارة الخارجية والدبلوماسية النشطة، التي نقلت مواقف الإمارات إلى العالم وتولت التعريف بها وتبيان مدى التزام الإمارات بدعم جميع الحلول السياسية لأزمات العالم ودعم كل جهد دولي تجاه القضايا المصيرية.. الإنجاز الذي أتى أسرع من المخطط الزمني لتحقيقه، يبين مدى زخم العمل الوطني ونجاحه في تحقيق الأهداف والطموحات الكبرى المشروعة.. مبروك يا أجمل وأسعد الأوطان وإلى المزيد من الإنجازات.