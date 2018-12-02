احتجاجات الستر الصفراء تكبد باريس نصف الحجوزات

أكد رئيس نقابة الفنادق والمطاعم الفرنسية، مارسيل بينيزيه، اليوم الأحد، إلغاء 50% من الحجوزات السياحية في العاصمة باريس، على خلفية احتجاجات "السترات الصفراء"، وما رافقها من أعمال عنف أمس السبت. كما وصف الوضع السياحي الحالي في باريس بأنه "كارثي".

وأضاف بينيزيه في تصريحات لشبكة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، أنّ "50% من السياح ألغوا بالفعل حجوزاتهم، أو غادروا باريس من دون استكمال رحلتهم، وتوجهوا إلى لندن، أو ألمانيا، أو حتى إسبانيا".

وبشأن المظاهرات التي تجتاح جميع أنحاء فرنسا منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أوضح بينيزيه أن قطاع الفنادق، والمطاعم هو "الأكثر تضررا".

وتابع: نحن متأثرون جدا بالمظاهرات وأعمال العنف، الأمر أصبح كارثيا، والإلغاءات متتالية.

وتعتبر مظاهرات أمس، هي الثالثة ضمن سلسلة احتجاجات ينظمها أصحاب "السترات الصفراء" منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ضد رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.