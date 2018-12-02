بالفيديو.. أضخم ثور بالعالم

لا تخطئه العين فهو مميز ولا يمكن لزائر أن يمر من دون التقاط صورة تذكارية له،أول ثور في العالم جسمه يحتوي على عضلات مخططة كثيرة ، حيث يتميز بظهر مستقيم وبنية عريضة.

انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صوراَ للثور البلجيكي ، حيث يعتبر فريد عن أنواع الثيران الأخرى بوزنه و عضلاته، فكشفت الأبحاث العلمية إن شكل هذا الثور يعود إلى حدوث طفرة جنينية تسمى “الشق المزدوج”.

وعلى الرغم من تميز شكل الثور إلا أنه لا يمتلك قدرة هائلة على الانجاب ، فقدرته ضعيفه جداَ بسبب عضلاته.