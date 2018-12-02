ماكرون يترأس اجتماعا طارئا لبحث الاحتجاجات

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أعلن الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني استقالة الحكومة ورفعها إلى العاهل البحريني الملك عبد الله بن عيسى آل خليفة .

جاء ذلك خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء التي عقدت اليوم ” الأحد” حسبما أوردت وكالة الأنباء البحرانية بنا .

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة التي تشرفت بحمل أمانة المسئولية قد عملت جاهدة على بلوغ الغايات وتحقيق التطلعات وتحقق أماني المواطنين رغم ما كانت تنطوي عليه المرحلة من تحديات وفي مقدمتها الاقتصادية.

وأكد أن الحكومة عملت بعزم وإرادة من أجل تنفيذ البرامج والأولويات التي وردت في برنامج عمل الحكومة, وحققت وأنجزت الكثير للوطن والمواطن.

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