شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "دفاع الجمعية الوطنية الفرنسية": مظاهرات باريس تحولت لأعمال تخريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، رئيس لجنة الدفاع بالجمعية الوطنية الفرنسية والوفد المرافق له، وذلك في حضور المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، واللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والنائب أيمن أبو العلا رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية مع فرنسا.

وأكد الدكتور عبدالعال، حسب البيان الصحفي، الصادر اليوم الأحد، على العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا، والتطورات الإيجابية التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة، سواء على المستوى البرلماني أو السياسي، وهو ما تشهد عليه زيارات الوفود البرلمانية والسياسية بين البلدين، إضافة إلى التنسيق المشترك بين البلدين تجاه كافة القضايا محل الاهتمام المشترك في المحافل الإقليمية والدولية التي تجمع بينهما.

بدوره أعرب رئيس لجنة الدفاع الفرنسية عن شكره وتقديره على هذا اللقاء، مشيراً إلى أنه وأعضاء الوفد المرافق له خلال زيارتهم لمصر لحضور معرض الدفاع والأسلحة، كان لديهم حرص على هذا اللقاء لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

وتطرق رئيس لجنة الدفاع بالجمعية الوطنية الفرنسية، في حديثه إلى المظاهرات الجارية في فرنسا، حيث أشار إلى أنها كانت في البداية مظاهرات للتعبير عن الرأي، لكنها تطورت إلى أعمال تخريبية، مضيفا أنه رغم حرص بلاده على الاستماع إلى كافة الآراء وشكوى المواطنين، إلا أن هذا لن يمنعها من المضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية التي تراها ضرورية لعودة ريادة فرنسا على المستويين الأوروبي والعالمي.

وأشار رئيس لجنة الدفاع، إلى الإصلاحات الاقتصادية الشجاعة التي تتبناها مصر والكثير من المشروعات التنموية الكبيرة التي تقوم بها الدولة.

وتطرق الدكتور عبدالعال - خلال اللقاء، إلى الدور الذي تقوم به مصر من الدفاع عن أمن أوروبا، سواء من خلال تحجيم الهجرة غير المشروعة أو مواجهة الإرهاب، وهو الأمر الذي أشاد به السيد رئيس لجنة الدفاع الفرنسية، مشيراً إلى أن فرنسا ومصر بينهما شراكة إستراتيجية في العديد من المجالات، على نحو يفرض التنسيق والتشاور المستمر بينهما تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمات القائمة في كل من ليبيا وسوريا إضافة إلى القضية الفلسطينية.