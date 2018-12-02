شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط راكب بالمطار حاول تهريب 140 ألف جنيه و40 ألف ريال سعودى إلى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد من ضبط راكب مصري حاول تهريب 140 ألف جنيه و40 ألف ريال سعودي قبل سفره إلي دبي، مخالفًا قانون انتقال النقد الأجنبى الذى يسمح للراكب بحيازة 10 آلاف دولار فقط أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى. وصرحت مصادر أمنية بالمطار بأنه أثناء إنهاء الإجراءت التأمينة المتبعة علي ركاب رحلة طيران الخليج المتجهة إلي دبي، اشتبهت الخدمة المعنية على جهاز كشف الحقائب فى وجود جسم معتم داخل إحدى حقائب الراكب، وبفتح الحقائب بمعرفة الراكب وتفتيشها عثر داخل جيوب سرية علي مبلغ 140 ألف جنيه و40 ألف ريال سعودي. وأمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الراكب.

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط راكب بالمطار حاول تهريب 140 ألف جنيه و40 ألف ريال سعودى إلى دبى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .