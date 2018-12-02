شكرا لقرائتكم خبر عن وفد عمانى لـ"مدير معهد التدريب بالبرلمان": نفخر بمجلس النواب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب، اليوم الأحد، برنامجاً تدريبياً لوفد من الأمانة العامة لمجلس الشورى العمانى، تحت عنوان "برنامج تعريفي عن مجلس النواب.. قراءة في آليات عمله"، ويستمر لمدة 4 أيام.

وفي مستهل الجلسة الافتتاحية رحب الدكتور أحمد حلمى، مدير معهد التدريب البرلمانى بمجلس النواب، بالوفد العماني مؤكداً قدم العلاقات التي تربط البلدين وعمقها والتي تمتد لنحو 3500 عام، وأن هذه العلاقات ليست فقط علي المستوي البرلماني إنما الرسمي والشعبي.

وأكد مدير معهد التدريب البرلماني، التنسيق والتعاون بين البلدين في شتي المجالات، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجارى بين القاهرة وعمان يصل إلى 300 مليون دولار، لكنه ليس كافياً.

واستعرض حلمي، أهداف المعهد التدريبي المصرى وآليات عمله، وفي مقدمتها تبادل الخبرات وتدريب العاملين المتخصصين في الشئون البرلمانية بالبرلمانات المختلفة بالإضافة إلي تنمية مهارات الأعضاء بالمجلس وعلي المستوي الدولي والعربي والأقليمي، وإقامة بروتوكول تعاون مع البرلمانات الدولية، مشيراً إلي العلاقات الوطيدة التي تربط معهد التدريب البرلماني المصرى مع الاتحاد البرلماني العربي، الاتحاد البرلماني الدولي، معهد الاتحاد الأوروبي.

ولفت، إلى أن المعهد كان صاحب الريادة في إقامة الصالونات البرلمانية المتخصصة في المنطقة العربية، وأيضا بصدد إطلاق مجلة علمية متخصصة، مشيراً إلي تفعيل النظام الإليكتروني في الأداء البرلماني.

من جانبه أكد الوفد العماني، عن سعادته بالتواجد داخل مجلس النواب المصرى بإعتبارة أعرق وأقدم البرلمانات وزاخر بالممارسة والتجربة البرلمانية الحقيقة، ونعمل علي ان نستمد منه الكثير من المعارف، داعيا المعهد البرلماني المصرى إلي زيارة المعهد التدريبي البرلماني بعمان في المقابل لتبادل الخبرات.

كما ألقى علوم حميدة محاضرة عن الإدارة البرلمانية، ومن المتوقع أن يلقى هشام عوني محاضرة عن دور اللجان النوعية المتخصصة البالغ عددها 25 لجنة.

وأكد حميدة في كلمته، أن البرلمانات ليست ديكورا، إنما تمثل فاعلاً أساسيا في حياة الأمم، لافتاً إلى أن العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية لا ينبغي ِأن تبنى على التضاد، بل التعاون والتنسيق من أجل مصلحة المواطن، ويبقى للبرلمان القيام بدوره في معرفة متطلبات الشعب والقيام بدوره التشريعي والرقابة على الحكومة.

وفي سياق متصل، يشهد برنامج التدريب البرلماني – غداً الإثنين، محاضرة يلقيها طارق طلعت عن دور قطاع الصحافة والإعلام، وأخرى عن جور قطاع شئون مكتب الأمين العام يلقيها علاء النمرسي، أما يوم الثلاثاء تعقد جلستان أولهما عن ددور قطاع الجلسات يلقيها رأفت صبحي والثانية جلسة حوارية بعنوان "البرلمان والمواطن" تتناول آليات تواصل البرلمان كممثل عن الشعب بالمواطن وذلك للوصول لأداء أفضل.

وحسب جدول أعمال البرنامج التدريبي، تعقد يوم الأربعاء القادم جلستان أولهما عن دور أمانة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يلقيها المهندس خالد عبد الله، محمود عربي، حامد أبو النجا، والثانية حول الدبلوماسية البرلمانية والعلاقات البرلمانية المصرية العمانية يلقيها الدكتور أشرف عبد العزيز.

وتختم أعمال البرنامج التدريبي بتسلم الشهادات للوفد العماني، ويعقبها جوله في مجلس النواب المصرى.

ويأتي البرنامج التدريبي، فى إطار أنشطة معهد التدريب البرلمانى بمجلس النواب المستمرة، والتعاون مع مسؤولى البرلمانات فى الدول الأخرى، فى ضوء اتفاقيات التعاون المشترك الموقعة فى هذا الشأن.

جدير بالذكر، أن المعهد البرلمانى يتولى بحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، عددا من المهام وفق خطة سنوية، تتمثل فى تدريب أعضاء مجلس النواب وتطوير مهاراتهم التشريعية والرقابية والارتقاء بها، من خلال المحاضرات وبرامج التدريب وورش العمل وغيرها، وتأهيل موظفى الأمانة العامة فنيا وإداريا وتدريبهم، وإعداد المعاونين البرلمانيين وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمى وعملى لمعاونة النواب فى أداء مهامهم، والتعاون مع مسؤولى البرلمانات فى الدول الأخرى طبقا لاتفاقيات التعاون المشترك