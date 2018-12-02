حكومة البحرين تتقدم بالاستقالة بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

تقدمت حكومة البحرين باستقالتها، وأعلن الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، فى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم، الأحد، عن رفع استقالة الحكومة إلى الملك حمد بن عيسى.

وبحسب وكالة بنا البحرينية، تأتى استقالة الحكومة بعد الإعلان بشكل رسمى عن نتائج الانتخابات النيابية للفصل التشريعى الخامس، وعملاً بحكم المادة (33) من دستور مملكة البحرين التى توجب تشكيل وزارة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي.



وأكد رئيس الوزراء البحرينى، أن الحكومة التى تشرفت بحمل أمانة المسئولية التي كلفها بها عاهل...