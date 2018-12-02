الفالح: السعودية وكولومبيا ستعززان التعاون في مجال الطاقة

كشف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، "أنّني التقيت اليوم في بوغوتا بوزيرة الطاقة والمعادن في كولومبيا ماريا فرنندا سواريز، وناقشنا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، بالذات في مجال الطاقة".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّني أوضحت لها نتائج اتفاقية التعاون "أوبك+" على استقرار أسواق النفط، ممّا يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين والمستثمرين ويدعم الاقتصاد العالمي".
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