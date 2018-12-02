الفالح: السعودية وكولومبيا ستعززان التعاون في مجال الطاقة

كشف وزير الطاقة السعودي ​خالد الفالح​، "أنّني التقيت اليوم في بوغوتا بوزيرة الطاقة والمعادن في ​كولومبيا​ ماريا فرنندا سواريز، وناقشنا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، بالذات في مجال الطاقة".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّني أوضحت لها نتائج اتفاقية التعاون "أوبك+" على استقرار أسواق ​النفط​، ممّا يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين والمستثمرين ويدعم ​الاقتصاد العالمي​".