مدير مكتب وهاب: وصلت رسالة من رأس الهرم بحزب الله بأنهم مع وهاب حتى النهاية

أكد مدير مكتب الوزير السابق ​وئام وهاب​ ياسر الصفدي أن "​حزب الله​ لا يترك حلفائه وعلى رأسهم وهاب"، مشيرا الى أنه "وصلت رسالة من رأس الهرم بحزب الله بأنهم مع وهاب حتى النهاية".

ورأى الصفدي في حديث تلفزيوني أن "حزب الله واضح بموقفه منذ اول دقيقة وتبنى الموضوع منذ البداية وكان هو المفاوض مع القاضي سمير حمود وعبر القنوات مع رئيس الحكومة سعد الحريري".

ولفت الصفدي إلى أن "موقف رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلاس ارسلان شجاع وليس غريبا على دار خلدة التي تؤكد دائما على التضامن الدرزي الدرزي".