التيار الوطني الحر أحيا ذكرى رحيل الشاعر سعيد عقل في زحلة

أحيا قطاع الشباب في هيئة قضاء زحلة في ​التيار الوطني الحر​ الذكرى الرابعة لرحيل الشاعر ​سعيد عقل​ في لقاء فكري وشعري تحت عنوان "سعيد عقل الحاضر أبدا"، وتلا اللقاء وضع إكليل من الزهر على ضريح عقل بإسم رئيس التيار الوطني الحر الوزير ​جبران باسيل​.

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