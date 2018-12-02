لقاء الأحزاب: ما حصل في الجاهلية يشكل إهانة للدولة

أكد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية ال​لبنان​ية أن "ما حصل في ​الجاهلية​ أمس، يشكل إهانة للدولة ومؤسساتها بالدرجة الأولى، وللمواطنين على اختلاف انتماءاتهم أيضا، لأن الإجراءات التي تم اتخاذها من الأجهزة الامنية تدل على عقلية ميليشياوية في التعاطي مع القانون من جهة، وكرامة المواطنين من جهة ثانية".

ورأى اللقاء في بيان له أن "ما جرى مخالف لكل الاعتبارات السياسية والقانونية التي تعودنا عليها في لبنان"، وحذر من "أي تدخل لدى ​القضاء​ أو ​الأجهزة الأمنية​، والتعامل معها على أنها أداة لتنفيذ المآرب السياسية والانتقام من الخصوم، لأن هذا الأمر ليس مقبولا على الإطلاق، ولا يمكن السكوت عليه، ويعتبر مؤشرا خطيرا إلى انهيار دولة المؤسسات"، ودعا "كل الحريصين على استقرار البلد ومؤسساته إلى التدخل لوقف هذه الأساليب البعيدة من منطق الدولة والمسؤولية، ونؤكد أن احترام القضاء واجب وطني وأخلاقي وأن منطق إلغاء الآخرين مدمر للبنان ووحدته وعيشه المشترك، وأن لا سبيل للخلاص إلا بالمشاركة والتعاون بين الجميع".