الدولار يتذبذب مقابل الجنيه السوداني.. تعرف على سعر إفتتاح تعاملات الأسبوع

إرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني يوم الأحد مع إفتتاح تعاملات الأسبوع، مقارنة مع سعر يوم الخميس الماضي في تعاملات السوق الحرة، وباتت الأسعار تختلف بين السوق الرسمية لصناع السوق والموازية.

يوم الأحد ديسمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 56.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 14.95 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 63.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية.

يوم الخميس 29 نوفمبر 2018 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 55.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 14.65 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 62.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية.

بنك السودان المركزي أعلن صباح يوم الأحد 2 ديسمبر 2018 أسعار لجنة (صناع السوق) ، على أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 53.76 جنيه.

أحمد الفاضل

الخرطوم (أخبار الخليج 365)