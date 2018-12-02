بعثة الهلال تصل زنزبار ويتمرن بملعب المباراة غداً

وصلت بعثة فريق الهلال إلى زنزبار ظهر اليوم، وذلك عبر الخطوط الكينية في رحلة استغرقت حوالي (5) ساعات بدأت من الخرطوم صوب دار السلام العاصمة التنزانية ومنها إلى زنزبار.

وقد حظيت بعثة الهلال باستقبال طيب من جانب أفراد الجالية السودانية هنالك وأعضاء من إتحاد كرة القدم الزنزباري ونادي (JKU) كما تواجد الجنرال حسن محمد صالح مدير العلاقات العامة بنادي الهلال في استقبال الفريق بعد أن أكمل كافة الترتيبات كوفد مقدمة من قبل النادي.

بعثة الهلال عقب وصولها حلت بفندق زنزبار “zazibar beach resort” حيث يخلد اللاعبين لقسط من الراحة قبل أداء مران استشفاء عصر اليوم عقب مباراة الأمس أمام الأهلي شندي والرحلة التي أعقبت المواجهة المحلية، فيما سيجري الهلال مرانه الرئيسي عصر غد بملعب (عمان) وهو مسرح مواجهة الأربعاء التي ستلعب عند الساعة الثالثة عصرا بتوقيت السودان – الرابعة بتوقيت زنزبار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)